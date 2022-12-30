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Поблагодарим Reuters за новую тему для обсуждения, покупка компанией Microsoft Netflix в будущем, вполне возможна. Как заявляет Reuters, такая сделка начнется уже в следующем году, и это будет — новый рекорд для Microsoft, и никакие суды с европейскими регуляторами, Федеральной торговой комиссией США и другими антимонопольными организациями ее не остановят.
По данным агентства, такую возможность уже подтвердил сам генеральный директор компании. Microsoft "необходимо мыслить глобально", и покупка Netflix неплохо вписывается в такое описание. Если по плану руководителей получится завершить масштабную сделку на миллиарды долларов с Activision до лета следующего года, то, скорее всего, в том же году мы увидим новости о покупке Netflix, а это новые разбирательства, проверки, статьи и скандалы.
Агентство отмечает, что наличие Netflix в портфеле Microsoft - очень важно для успешного ведения бизнеса. Это хорошее продолжение стратегии по расширению на рынке подписочных сервисов и рекламы, также такая сделка может в разы легче пройти регуляторов Европы и Федеральную торговую комиссию США. Ценник нам тоже назвали, вероятно, Microsoft будет покупать Netflix за почти 130 миллиардов долларов, и если, такая сделка действительно состоится, Microsoft станет обладателем титула "самая дорогая покупка в мире". Чем дальше идет Microsoft, тем более дорогие покупки появляются, что после Netflix? Рекорд и отметка в 200 миллиардов долларов за одну сделку?
Напомню, что Netflix и Microsoft уже сотрудничают, а одно из мест директоров в Netflix занимает Брэд Смит, не знаете кто это? Просто президент Microsoft. Microsoft и Netflix работают с хорошей выгодой друг для друга, они рекламируют множество своих ресурсов и обгоняют таким образом конкурентов. Также в будущем это поможет Netflix уменьшить задержки и улучшить качество серверов, все благодаря технологиям гиганта Microsoft. Очевидно — сделка выгодна для обеих компаний, тут вопрос в том, когда завершится масштабная сделка с Activsion, и как легко пройти регуляторов.
Интересно, кто-нибудь вновь помешает Microsoft провести сделку? Желательно, чтобы это был крупный гигант в сфере, в которой находится Netflix. По всей видимости, теперь это традиция - Microsoft будет покупать по одной дорогой компании каждый год.