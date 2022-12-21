А вы знаете, может оно и к лучшему?

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Главный операционный директор и президент Activision Blizzard Даниэль Алегре намерен покинуть компанию ради блокчейн-стартапа в начале 2023 года, об этом он заявил самостоятельно. Получается, что Алегре выдержал в топовой компании Activision Blizzard на месте директора всего три года, слабовато.

Теперь Алегре желает присоединиться к блокчейн-стартапу Yuga Labs в качестве нового генерального директора, это произойдет в первой половине следующего года. Нынешний директор стартапа также останется в компании, однако будет выполнять больше роль консультанта, нежели директора, посоветуй то, выбери это, подготовь то.

Чем известна сама Yuga Labs? Наверное, тем, что создала популярную коллекцию NFT Bored Ape Yacht Club. Компания уже попадала в неприятные ситуации, например в апреле текущего года в результате взлома проекта пользователи понесли миллионы убытков, что, конечно, повлияло на репутацию компании, однако Алегре в своем выборе уверен, и уверен в том, что на новом месте ему будет комфортнее чем в Activision Blizzard. Похоже условия ему предложили получше, чем в игровой компании, хотя, риски там больше, но без рисков не будет и роста в карьере.

Алегре проработал в качестве президента Activision Blizzard не так уж и много, около трех лет. Однако за эти годы, он прожил много спорных, опасных для репутации и карьеры ситуаций, включая разбирательства и суды, в которые попала Activision Blizzard. Алегре внес масштабные изменения в работу сотрудников, поскольку его управление пришлось на дни, когда компанию массово обвиняли в гендерной дискриминации и сексуальных домогательствах, при чем делал это сам штат Калифорния, да что тут говорить, битва крупной компании до сих пор продолжается, а история не закончена. Весьма правильным будет сказать, что именно этот скандал и привел к возможности Алегре стать директором Activision Blizzard.

Как я сказал выше, Алегре будет оставаться директором компании до конца срока, то бишь до 31 марта текущего года. Компания из Калифорнии на данный момент не назвала преемника Алегре, однако, вероятно, они уже нашли себе нового руководителя, а может и нет, ведь сейчас нужно к подбору руководителей подходить серьезно. В данный момент у Activision Blizzard много проблем с судами, а также есть проблема с незавершенной сделкой с Microsoft, а если поставить неопытного директора, то все может пойти не по плану. Microsoft определенно не хочет, чтобы сделка на миллиарды долларов срывалась, для достижения победы над Федеральной торговой комиссией США и Европейскими регуляторами было проделано немало работы, и были привлечены даже крупные компании, например Nintendo. А еще пришлось поссориться с Sony окончательно, ведь друзьями борясь за лакомый кусочек остаться не получится.

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Алегре же имеет хороший опыт в работе руководителем, ибо ранее он долгое время работал в Google на различных должностях. Он даже смог несколько лет занимать пост директора по глобальной розничной торговле, покупкам и платежам. За время работы он смог неплохо помочь Google, что в будущем и помогло дослужиться до президентства в Activision Blizzard, и теперь до входа в крипту.