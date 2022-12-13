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Riot подала в суд на NetEase за создание копии Valorant
Однако подавать на китайцев в суд — рискованно.
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Riot Games занялась подавлением конкурентов на мобильном рынке, ведь нужно готовить игроков к выходу мобильной версии Valorant, а тут, какие-то китайцы забирают часть дохода, да еще и так нагло, копируя все, что имеется в оригинальном шутере от Riot. Соответственно, вполне ожидаемо, Riot Games подала в суд на китайскую компанию NetEase, потребовав существенного возмещения убытков за копирование проекта Valorant. Знакомьтесь - Hyper Front.

Как сообщает Polygon, в иске, который был подан в различные суды по разным странам, создатели Valorant утверждают, что Hyper Front использует значительную часть объектов из Valorant, включая скины, персонажей, и даже способности с вооружением. Иск был подан в различные страны, включая Великобританию и Германию, а все это из-за того, что в каждой стране законодательство по авторскому праву несколько разнится.

На данный момент неизвестно количество игроков в Hyper Front, однако в Google Play за все время проект собрал уже более миллиона загрузок и более 50 тысяч отзывов. И хотя, китайская аналогия или же копия Valorant недоступна в большинстве странах, это Riot, не остановило. Лишить игроков хоть какой-то версии Valorant, вместо того, чтобы здраво сражаться за игроков — вполне правильное решение.

В иске также было приложено несколько скриншотов, по которым видно, как именно Hyper Front копирует Valorant:

Как заявляет Riot, разработчики Hyper Front уже несколько поменяли общий вид своего шутера, однако нарушение авторских прав все еще сохраняется, и конечно, Riot желает полного закрытия проекта и удаления его из цифровых магазинов навсегда.

"Все наши творческие решения отражены в игре NetEase", "Мы не думаем, что изменение цвета способности персонажа или незначительная модификация внешнего вида меняет тот факт, что это нарушение авторских прав" - адвокат Riot;

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Вероятно, Riot сумеет победить в этой битве, и она будет довольно короткой, как минимум у создателей Valorant точно получится заставить удалить Hyper Front из цифровых магазинов по всему миру, исключая рынок Китая. Там, скорее всего, проект останется жить, и будет процветать, так как большинство доходов приходит именно из Китая, как ни крути, как ни верти, но это изменить, не получится, а там отношение к авторским правам, никакое.

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#riot games #valorant #netease #hyperfront
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