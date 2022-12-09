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Sony ответила на сделку Microsoft и Nintendo по Call of Duty
Только кто теперь интересуется ее мнением?
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И вот новости на ночь: Sony ответила на 10-летнее обязательство Microsoft перед Nintendo, про выпуск шутера Call of Duty на новой платформе от Nintendo, в то же время Microsoft также разрешила продолжать выпускать шутер в Steam. Microsoft берет на себя дополнительные обязательства, пока идет активное расследование и суд от европейских регуляторов. Sony конечно же, недовольна таким развитием дел, и против такого решения, однако кто теперь ее будет слушать? В случае победы Microsoft это будет полная победа над Sony.

Как стало известно, Microsoft также предлагала Sony такую сделку на десять лет, однако Sony заявила, что все уступки, предложенные Microsoft, были недостаточными для достижения согласия. Следовательно, сделка Microsoft завершится не раньше июня следующего года, ведь Sony недовольна любыми предложениями. 

Если вкратце, то Sony считает, что Microsoft использует сделку с Nintendo для того, чтобы показать свою кооперацию с другими компаниями на игровом рынке, и убедить регуляторов разрешить сделку. Как заявляет Sony, Nintendo Switch никогда не сможет запустить полноценный шутер Call of Duty, а разработка специальной игры потребует годы работы (что делает сделку несколько бессмысленной тратой денег). Также Sony считает, что аудитория Nintendo не заинтересована в полноценном шутере от первого лица, а все попытки выпустить такие игры заканчивались провалом в продажах. Nintendo может принять сделку только ради Microsoft, ибо ей, не нужно особо задумываться о будущем Call of Duty и ее развитии на Switch.

И что тут сказать, довольно странное заявление, даже которое можно расценивать несколько грубым: аргумент Sony по поводу того, что Nintendo ориентирована на молодую аудиторию, похоже на заявления, что Fortnite или Fall Guys - игра для детей. Также аргумент, что Microsoft делает это лишь для успешного проведения сделки выглядит глупо, ибо зачем Nintendo соглашаться на сделку без выгоды для себя (или им занесли?). Также аргумент про то, что консоль довольно слаба, тоже можно оспорить: никто не говорил, что Call of Duty должна выходить именно на Switch, а сделка все таки, рассчитана на десять лет. Вполне, вероятно, что Nintendo успеет к этому моменту выпустить новую консоль.

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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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Sony определенно беспокоиться за то, что Microsoft уведет игроков на Xbox и к своей подписке Game Pass (а шутер точно будет там доступен в случае успешной сделки, при чем с бонусами и с первого дня после релиза). Это отнимет огромную часть доходов у Sony, а PlayStation покинут любители шутера в пользу игры на Xbox либо ПК.

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