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GrozaX За пост начислено вознаграждение
Утечка раскрывает бонусы предзаказа Final Fantasy 16
Бонусы в целом, самые стандартные, ничего удивительного.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

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Сегодня в сеть попали сведения о бонусах за предварительный заказ Final Fantasy 16, а также стало известно наполнение делюкс-издания проекта. Напомню, что Final Fantasy 16 была представлена на мероприятии PlayStation Showcase еще в 2020 году, а в начале текущего года был выпущен красивый трейлер на мероприятии State of Play. Релиз проекта запланирован на следующий год, и вполне логично, что разработчики уже подготовили бонусы для игроков, которые готовы заплатить раньше/больше за игру.

Больше подробностей будет раскрыто на церемонии The Game Awards уже сегодня, и вполне, вероятно, после него разработчики позволят предварительно заказать проект. Однако эксклюзивная информация, которая возможно была подготовлена для презентации, попала не в те руки, а именно к Insider Gaming.

Как утверждает Insider Gaming, появилась новая информация про бонусы за предварительный заказ проекта, а также стало известно наполнение контентом в делюкс-издании. Как говорится в посте, каждый игрок, который готов предварительно заказать проект, сможет получить уникальное оружие под названием Braveheart, а также два аксессуара под названием Ketsy's Lucky Charm и Scholar's Glasses. Новые, бонусные аксессуары увеличивают добычу Gil и опыта, если их использовать во время прохождения.

В стандартном издании содержится лишь игра, а вот делюкс-издание уже более интересно для фанатов. За дополнительные деньги вы сможете получить цифровую версию мини-альбома и саундтрек, и все, на этом все. Никаких внутриигровых аксессуаров, усилителей, и персонажей. Издание кстати называется FF16, цена, к сожалению, пока что неизвестна.

Вероятно, Square Enix объявит дату релиза Final Fantasy 16 на церемонии The Game Awards. Вскоре после мероприятия стартуют предварительные заказы, включая на издание FF16, как минимум, об этом нам говорит утечка со страницы проекта в PlayStation Store.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Отмечу, что недавно Final Fantasy 16 получила рейтинг в Бразилии и была классифицирована как неподходящая для лиц младше 16 лет. Это означает, что релиз не за горами, а также то, что в игре присутствует много отталкивающих для детей сцен: наркотики, нагота, самоубийство, пытки и необоснованное насилие с кровью (не удивили).

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#утечка #final fantasy 16
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