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Epic Games создала детские учетные записи для Fortnite
Битвы в королевской битве, станут адекватнее.
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Компания Epic Games продолжает бороться с тратой родительских денег их же детьми в королевской битве, и для этого, разработчики популярной Fortnite разработали специальные учетные записи, для людей, которые не достигли 13 лет. Теперь дети будут чувствовать себя безопаснее, или будут расстроены из-за невозможности потратить очередную тысячу с родительской карты. Также с детьми не смогут общаться незнакомцы в интернете.

В своем блоге Epic Games заявила, что разработала новый тип учетных записей, она их называет Cabined Accounts, в них встроены дополнительные функции безопасности (управлять ими могут родители, и похоже, делать это даже дистанционно, секретно от детей). Соответственно, молодые игроки в Fortnite, Rocket League и Fall Guys могут лишиться некоторых возможностей, если, конечно, родители посчитают нужным ограничить их в некоторых возможностях, например доната в игру или общения во внутриигровом чате. Согласно новым правилам, все дети, которым еще нет 13 лет, обязаны указать электронный адрес своих родителей либо опекунов (братья, тоже пойдут).

Дети все также смогут без проблем играть в условно-бесплатные игры от Epic Games, однако функция голосового чата, и микротранзакции будут автоматически заблокированы до момента, пока опекун не согласиться разрешить дитю использовать данную возможность. Если ребенок захотел получить разрешение, однако боится сказать об этом родителям в реальности, можно послать запрос по электронной почте со ссылкой на настройку возможностей аккаунта. После этого опекун сможет управлять всеми возможностями учетной записи дистанционно.

Важно: Cabined Accounts не только блокирует такие важные функции как микротранзакции и голосовой чат, но и даже возможность поменять личное имя аккаунта (вдруг ребенок придумает что-то не то...), такой запрет действует автоматически, и запрос необходимо посылать после каждой смены никнейма.

Epic Games также позаботилась о том, чтобы дети не страдали от рекламных и спам сообщений по электронной почте, также на их аккаунт не будут присылать рекомендации исходя из покупок на аккаунте. Также по умолчанию будет отключена функция двухфакторной аутентификации по SMS. Я также отмечу, что им запрещено проводить трейды в Rocket League, загружать игры изданные от других разработчиков, покупать предметы за реальные деньги и даже входить в аккаунт Epic Games на других платформах (Discord, YouTube, Reddit и так далее).

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Cabined Accounts появятся вместе с четвертой главой Fortnite, и вероятно, с релизом функции в королевскую битву придет много новых игроков, ибо родители позволят детишкам поиграть в игру не боясь за их безопасность.

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#epic games #fortnite #королевская битва
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