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GrozaX За пост начислено вознаграждение
В колизее Elden Ring уже сформировалась "мета"
И да, PvP в Elden Ring будет таким же, как и везде, где тащит определенное оружие.
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Я вас, наверное, удивлю, а может и нет, но в Elden Ring менее чем за день сформировалась мета для PvP боев, после запуска функции. Уже на официальном сабреддите проекта люди обсуждают оружие, которое "тащит" все бои в колизее. В общем то один пользователь пожаловался, что игроки используют некое "мета" вооружение в колизее, однако как оказалось, сам автор поста также использовал хорошее вооружение, которое тянет на звание метового.

По сути, прямо сейчас, на наших глазах, формируется великая мета PvP билдов в Elden Ring, и я вам так скажу, вы даже можете принять участие в ее создании. Хотя придется приложить некоторые усилия, чтобы доказать, что ваше вооружение — точно стоит такого звания. На данный момент мета выглядит примерно так: желательно брать оружие, которое наносит другому игроку взрывной урон, истощает FP, а также оглушает противника, если он каким-либо образом попадает под вашу атаку. Все, дерзайте создавать билд по этим характеристикам и тащите все бои против новичков.

Почему именно такая мета? Оглушение позволяет атаковать противника в любое место, а он не сможет вам сопротивляться, а вот истощение FP приведет к тому, что он потеряет способности к использованию заклинаний против вас для ответки и защиты себя самого. Почему бы не использовать такое преимущество, когда разработчики это разрешают? Однако будьте внимательны, сейчас зайдя в PvP вы не будете таким умным одни, вы, скорее всего, повстречаете еще несколько таких же умников, и будете сражаться на равных своим метовым оружием.

Игроки Elden Ring уже жалуются, что с метой нет никакого удовольствия играть в колизей, и конечно же, они хотят побеждать и далее остальных противников. Что же выходит на данный момент? Все ужасно, мета рушит задумку разработчиков, как и всегда происходит в онлайн-играх. PvP режим на данный момент держится лишь на скилле игроков, а не на разнообразии контента и вооружения.

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Однако сказать, что мета была неожиданностью для сообщества, это значит ничего не сказать. Еще вчера, до выхода обновления, игроки знали примерную мету, которую будут использовать все игроки, включая самих опасающихся. Катана Rivers of Blood, позволяет делать все, что входит в мету и даже больше. Дальше помогут только правки и баланс от разработчиков, иначе колизей превратится в зеркальную боевку с катанами Rivers of Blood у каждого игрока, кроме новичков и не ознакомленных с метой игроков.

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#elden ring #лайфхаки #мета #pvp #колизей
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