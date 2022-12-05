Новая арена и автомобиль из Fortnite.

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Компания Psyonix анонсировала девятый сезон для Rocket League, тематика девятого сезона - "Огонь и лед". Девятый сезон стартует 7 декабря вечером, обновление вводит новый Rocket Pass, новую футбольную арену, автомобили и так далее. Также разработчики объявили, что в течение сезона вернется два популярных события Frosty Fest и Neon Nights, это больше приурочено к Новому году и зимним праздникам. За них классически вам будут выдавать тематические награды.

По словам Psyonix, в новом сезоне Rocket League появится много нового, в том числе ивенты и коллаборации в течение сезона, однако вернемся к самому наполнению грядущего обновления. Появится новый автомобиль под названием Emperor, который использует хитбокс Breakout (конечно не Octane, но тоже пойдет, особенно для фристайла и киберспорта). Сам вид автомобиля - такое, похоже на мультяшные скины из Fortnite. Впервые в игре будет выпущено сразу четыре различных версии автомобиля. В дополнение к Emperor и улучшенному Empreror, появится два уникальных боди-кита на тему льда и огня. Их разработчики назвали также просто: Emperor 2: Frozen и Emperor 2: Scorched (тюнингованный Empreror с дополнительными аксессуарами по тематике). Ожидается, что улучшенный Empreror в новой тематике будет находиться ближе к сотому уровню Rocket Pass.

Тема огня и льда затронет всю игру на время девятого сезона, включая тематические предметы в Rocket Pass и магазине, также появится новая вариация любимой игроками арены Forbidden Temple, ее наполнят китайской мифологией, и украсят под праздники. В новой версии арены есть удивительные драконы, изрыгающие огонь и лед во время матча, также присутствуют статуи львов-хранителей и спецэффекты ворот, которые превращают арену в ад или замораживают ее силой снежной бури. В общем-то, очень красиво, эффектно, и приятно - на зиму, самое то, разработчики с каждым разом увеличивают масштаб контента в новых сезонах.

Пройдет два события. Frosty Fest - мероприятие на праздники, и Neon Nights - музыкальное мероприятие, по всей видимости в азиатской стилистике (Япония). Psyonix обещает рассказать про события подробнее ближе к их началу (конец декабря, начало января).

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В Rocket Pass как всегда будут баннеры, автомобили, раскраски и эффекты голов. Награды за предыдущий сезон, представляющие собой баннеры игроков с анимированным эффектом граффити, будут выдаваться после начала 9-го сезона (каждый ранг - одна награда, классика). Максимальная награда выдается за достижение ранга Supersonic Legend на протяжении сезона. Девятый сезон Rocket League начнется 7 декабря в 19 вечера по МСК.