Если вы приобрели базовую игру, то сэкономить не получится.

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Victoria 3 вышла 25 октября, и за это время, игроки уже полюбили гранд-стратегию, даже несмотря на технические ошибки и нестандартные решения в интерфейсе и механиках. Недавно компания заявила, что Victoria 3 стала "одной из самых успешных игр" в истории "Параходов", всего игру поиграло более 500 тысяч пользователей. Однако до сего момента, покупатели Grand Edition не знали, что получат в качестве бонуса за покупку "Делюкс-версии" стратегии, точнее как, они то знали, вкратце, но что именно входит в награды мы не знали.

Как правило, гранд-стратегии от Paradox Interactive получают платные дополнения с дополнительными механиками, и Victoria 3 здесь исключением не является. Да, вначале, разработчики действительно собираются полировать игру за бесплатно (ну учитывая продажи, зарплата у них уже оплачена на года вперед), однако в будущем, разработчики будут реализовывать глобальные механики по-новому уже лишь в дополнениях, платных DLC как в HOI4 или Crusader Kings 3. Купив Grand edition пользователи могут несколько сэкономить на дополнительном контенте для Victoria 3, ведь по цене двух дополнений, вы также получаете стандартную игру, дополнительные паки и само дополнение. Однако до этого момента, мы не знали, что именно входит в эти "магические" дешевые паки.

Напоминаю, что Victoria 3: Grand Edition можно приобрести в Steam за 4000 рублей. Отмечу, что если вы приобрели стандартную версию, перейти на Grand Edition невозможно, однако вы можете вернуть деньги за базовую версию и приобрести делюкс-версию. Grand Edition включает в себя базовую игру Victoria 3, переработанный саундтрек Victoria 2, бонусный пак с американской архитектурой, пакет с новой музыкой и пак с артами, а также самое главное — дополнение "номер 1", и Immersion пак.

American Buildings Pack - это небольшое дополнение, которое добавляет уникальные модельки зданий для США в Victoria 3. К сожалению, на данный момент приобрести бонусный пак невозможно без владения Grand Edition, хотя Paradox может со временем разрешить покупку всем (но это неточно, может быть эксклюзивом для покупателей делюкс-версии).

Музыкальный пак будет включать в себя около 45 минут новых композиций. Игроки смогут послушать новые песни в игре, а также получить отдельные файлы FLAC и MP4. В будущем пак можно будет приобрести за пять долларов.

Арт пак включает в себя множество нового визуального контента для гранд-стратегии, начиная от новых портретов для персонажей, и заканчивая скинами на города и карту. Пак также стоит пять долларов отдельно от Grand Edition.

Immersion Pack будет включать новый контент, построенный вокруг определенного региона, темы или временного периода. В маленькое DLC добавят новые записи в дневник, события, исторических персонажей и даже квесты. В Immersion Pack также могут добавить новые механики, законы, технологии, черты и многое другое, что будет связано с тематикой дополнения. Собственно Immersion Pack - это малое дополнение, за малую цену, которое глобально не меняет игру, но добавляет новый контент. Хорошим примером может послужить дополнение для Crusader Kings 3: Northern Lords и Fate of Iberia, малые дополнения с дополнительным контентом.

И самое сладкое, что есть в Grand Edition - первое дополнение, совершенно бесплатно. Именно в нем следует ожидать наиболее радикальных изменений в игровом процессе, переработку ресурсов, интерфейса, боевки, политики и дипломатии. Как сказал директор Victoria 3, Immersion Pack погружает в игру, а вот расширения, расширяют стратегию, добавляя новейшие механики и улучшая их. В расширениях будут представлены новые революционные механики, и даже режимы, с акцентом на реализм. Дополнение также будет содержать в себе новые законы, черты характера и дополнительный контент, аналогичный тому, что будут добавлять в Immersion Pack.

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На данный момент тематика дополнения не объявлена, но Grand Edition очевидно — выгодное решение, особенно для жителей РФ, ведь запретить делать покупки могут также быстро, как и выпустить патч с багами для Call of Duty. А если вы приобрели базовую версию, и уже поиграли 2 часа — можно лишь посочувствовать, ведь вы не сможете теперь сэкономить десяток долларов на дополнениях, если, конечно, собираетесь их брать, а хотя, без дополнений Victoria - не Victoria, так что брать будете.