Если игроки хотят изменений - они найдут кучу способов, как этого добиться.

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Overwatch 2 определенно вышла с малым количеством карт, и если сравнивать с первой частью, это прямо-таки позор. Дополнительно, разработчики сумели создать просто ужаснейшую ротацию карт, в связи с этим, пользователи ищут, как можно улучшить положение дел в кратчайшие сроки, но тут не только идея нужна, а и силы, чтобы разработчики эти идеи все таки реализовали, а не просто записали в список будущих дел на следующий год. Напоминаю, что одна из основных проблем в Overwatch 2 сейчас - это ее недоработанность, по сравнению с первой частью, зачем такой сиквел вообще нужен? Но, выбора нет, приходится играть и терпеть.

Хотя в Overwatch 2 все же есть и плюсы: был улучшен игровой процесс, прогрессия и награды, а также монетизация. Но все также во второй части масса проблем, игроки выделяют пользовательский интерфейс, который заметно ухудшился по сравнению с Overwatch, также очень сильно мешает ротация карт, смена доступных локаций происходит один раз в сезон. Следующий сезон стартует уже 6 декабря, однако от усталости и однотипной игры на одних и тех же картах это вряд ли спасет, и фанаты, закономерно начали искать решение этой проблемы.

Так, игроки предложили гениальное, и в то же время простейшее решение: создать для существующих карт ночную версию, а также вернуть все карты Payload из оригинальной игры. Всего лишь несколько дней работы, а игра станет ощущаться куда лучше, и в контенте шутер заметно прибавит, что избавит игроков от ощущения однотипности и усталости от игры на одних и тех же картах.

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Напомню, что во второй части в ротацию вошло на девять карт меньше, чем в оригинальную игру. Данная проблема появилась из-за того, что разработчики убрали некоторые режимы, и в итоге перенести все оригинальные локации у них не удалось. Вероятно, создатели уже работают над переносом остальных локаций, но на реализацию необходимо время, а решать проблему необходимо в кратчайшие сроки. Хотя бы вернуть самые популярные карты, например Blizzard World, игроки на Reddit жаждут ее возвращения. Игроки предполагают, что ее перенесут в основные режимы во втором сезоне, ибо сейчас в нее можно поиграть лишь в пользовательских играх. Следующая ротация состоится в третьем сезоне в феврале, то бишь, каждый месяц карты будут меняться, но даже месяц, это довольно долго.