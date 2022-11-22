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Игроки Modern Warfare 2 нашли способ эвакуироваться вместе с врагами в режиме DMZ
Это позволяет очень быстро фармить внутриигровые средства, и прокачивать уровень оружия.
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Релиз Warzone 2 И режима DMZ состоялся пару дней назад, за эту пару дней игроки нашли кучу багов, и способов быстро прокачать оружие/аккаунт в DMZ. Один умный фанат уже нашел способ сбежать вместе с врагами, при этом, сохранив, весь свой драгоценный лут и снаряжение, при этом враги могут даже не подозревать, что с ними сбежал враг.

Напоминаю, режим DMZ это "лутер-режим" похожий на игру Escape From Tarkov. В бесплатном режиме вам необходимо высадиться вместе с командой на карту Al-Mazrah, после чего вам предстоит собирать различные предметы, желательно искать ценный лут для последующей продажи на рынке, чтобы после приобрести улучшенное вооружение. Также в режиме присутствуют стронгхолды с бойцами под управлением искусственного интеллекта, а также сложные боссы, за победу над которыми, выпадает неплохое снаряжение.

Самый сложный момент в любом матче DMZ - побег с ценным лутом, напоминаю, что если вы не успеете эвакуироваться из зоны, то вы умрете от газа. Игрокам необходимо найти способ, как избежать врагов, и при этом успеть сбежать из зоны. Без перестрелок, это сделать почти невозможно. Однако один умный игрок уже нашел способ, который позволяет сбежать вместе с врагами из зоны, при этом сами враги даже не подозревают о вашем присутствии. Это позволяет сохранить весь ценный лут, при этом избежав опасности потерять все заработанное и снаряжение в придачу. Хотя, перестрелки это отличный способ прокачать уровень оружия, оказалось, что в DMZ начисляют больше опыта за убийство, чем в Modern Warfare 2 и Warzone 2, также фармить можно с помощью тупого искусственного интеллекта.

На популярном сабреддите по Warzone 2 игрок под никнеймом Gcarsk опубликовал короткую запись матча, в которой показал, как он смог избежать смерти от зоны и сбежать с врагами из зоны. Напоминаю, что в режиме DMZ в конце игры появляется несколько точек эвакуации, добравшись до них вам необходимо вызвать поддержку с воздуха, вертолет прилетает через минуту и ожидает любых игроков 30 секунд, прежде чем улететь. Вызванный вертолет отображается на мини-карте, для всех игроков, что добавляет опасности при эвакуации с особо ценной добычей. Однако не для Gcarsk.

В общем то фактически игрок нашел баг в вертолете. Вместо того чтобы традиционно ожидать возле зоны посадки вертолета, Gcarsk нашел способ забраться на вершину вертолета и не попасть под вращающиеся роторы. В конце ролика игрок даже пообщался с врагами, вероятно, удивив их, ведь никто не ожидал такого сюрприза. К сожалению, но Raven Software, скорее всего, будет исправлять данную ошибку, хотя функционал для скрытного побега был бы неплохим дополнением к DMZ.

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Очевидно, что до первых патчей для Warzone 2 можно придумать множество способов нетрадиционного прохождения заданий, ибо багов, в игре, просто много. Кстати, вплоть до релиза Warzone 2, игроки в первую королевскую битву находили различные "фановые" способы победы над врагами, после это исправлялось создателями, но игроки вновь находили новый способ, и так по кругу. Похоже, в Warzone 2 нас ожидает та же самая история.

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#infinity ward #call of duty #modern warfare 2 #dmz
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