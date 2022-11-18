Безумие начинается с сегодняшнего дня, но только в Epic Games.

А я предупреждал о безумии...

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Полнейший хаос и безумие возвращается с релизом третьей части симулятора козла Goat Simulator 3, и не удивляйтесь, второй части не было, так и было задумано разработчиками. Здесь создатели взяли самое лучшее с первой игры, улучшили функционал, добавили больше безумия вместе с онлайн-режимом, и конечно, добавили дополнительное вооружение для козлов.

Объяснять, что можно делать в игре, а чего нельзя, думаю не нужно. Вы вольны делать почти все что угодно, и позволяет движок: лизнуть автомобиль и пнуть его на АЗС — не проблема. Затащить человека на сотый этаж небоскреба? Тоже можно. Собраться с друзьями и разнести отель? Пожалуйста. В симуляторе, как и в первой части присутствуют различные пасхалки, попробуйте их все найти.

Самое главное нововведение третьей части — поддержка мультиплеера для четырех человек. То бишь вы можете делать в четыре раза больше хаоса по всей карте, чем это было в Goat Simulator. Тут, конечно, может понадобиться мощный ПК, однако системные требования говорят об обратном:

Минимально нужно иметь процессор i5 4690k, 8 GB оперативной памяти и видеокарту GTX 1050 Ti с четырьмя гигабайтами видеопамяти. Игра требует 12 гигабайт свободного пространства на диске.

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Симулятор (если его можно назвать таковым), поддерживает русский язык, дополнения и внутриигровые достижения. К покупке доступно несколько изданий:

Standard Edition - никаких бонусов за 29 евро;

Digital Downgrade Edition - за 40 евро, помимо обычной игры вы получите кучу уникального мусора из дополнений Goat Simulator;