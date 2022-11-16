В итоге герои мультика даже смогут помириться.

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В Японии недавно отмечали забавный праздник — день сыра. В честь маленького праздника, на телеканале Cartoon Network выпустили милую адаптацию легендарного мультика "Том и Джерри". Новая версия мультика сохранила идею противостояния мышонка и кота, однако делать это они начали по-новому — добрее, и без насилия (ать, насилие то в Японии не любят, особенно если это мультик, не то, что в США).

Графика также была изменена, животные стали милыми, а цветовая палитра стала более мягкой на глаз. Каждая серия длиною в полторы минуты, создатели даже добавили несколько "пасхалок", которые, конечно, требуют знания и просмотра оригинального мультика, первая серия вышла в 1940 году.

На данный момент аниме адаптацию официально можно посмотреть только на японском телевидении, однако, как всегда, это бывает, серии были слиты в YouTube. Не все, придется постараться и немного поискать, однако посмотреть мультик в японской адаптации можно и за пределами Японии. Официальный показ в других странах не запланирован.

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Кстати, отмечу, что если у вас удастся подключиться к каналу Cartoon Network Japan, то вы сможете посмотреть не только аниме адаптацию, но и оригинальную серию, сначала идет оригинал, а потом аниме. Всего было создано серий на семь часов просмотра. И не удивляйтесь, если не услышите оригинальных имен Тома и Джерри — их имена были заменены на более милые, соответствующие стилю адаптации.