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Получить код на бета-тест Warcraft Arclight Rumble можно просто вежливо попросив разработчиков
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Попасть в бета-тестирование Warcraft Arclight Rumble можно просто вежливо попросив разработчиков предоставить вам код для входа. Заинтересованные в бета-тестировании пользователи могут принять участие в конкурсе, для победы необходимо лишь немного проявить активность в социальной сети Twitter.

Чтобы официально попасть в ряды тестировщиков мобильного проекта, необходимо лишь опубликовать сообщение в Twitter с просьбой дать код для входа. Более ничего делать не нужно, конкурс продлится до 16 ноября, после чего создатели выберут 50 случайных победителей. Если вы вдруг пожелали принять участие в прикольном мероприятии, обязательно проверьте, что ваша учетная запись Twitter может принимать личные сообщения от других пользователей (разработчики не пишут код в ответе на комментарий, а жаль).

С момента анонса мобильного проекта в мае новостей особо по нему не появлялось, одно тестирование уже успешно завершилось, игроки кстати, не очень довольны работой компании. Кроме нескольких обновлений и конкурса на доступ к бета-версии, мы больше ничего не видели от разработчиков за более чем полгода. Blizzard не хочет делиться информацией даже о самых банальных вещах, таких как дневники разработки, патч-ноуты и так далее, что уж говорить про официальный релиз, скорее всего, создатели объявят сообществу эту новость за неделю до релиза.

Тем не менее часть мобильных геймеров все еще заинтересованы в Warcraft Arclight Rumble. На данный момент в конкурсе участвует более 300 человек, твиты кстати самые разные — начиная от истории знакомства с серией игр Warcraft, и заканчивая шуточками про мобильную версию (забавно, но такие твиты также будут приняты в конкурсе).

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Отмечу, что уже на первой бетке присутствовала возможность заплатить реальные деньги, чтобы победить (а если быть точнее, чтобы ускорить развитие аккаунта). Создатели заверяют, что "рандомных" кейсов не будет, и повторять историю как с Diablo Immortal они не намерены, по всей видимости, они установят некое ограничение на возможные траты реальных денег в игре за определенный период, чтобы особо богатые фанаты не могли повторить историю из Diablo Immortal, когда пользователь собрал полную топовую экипировку, и не мог найти себе равного противника.

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#warcraft #arclight rumble
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