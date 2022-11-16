NetEase почти готова к официальному релизу, осталось исправить незначительные ошибки.

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С каждым днем официальный релиз мобильной гонки Racing Master приближается, скорее всего, NetEase даст добро на выпуск игры в цифровых магазинах уже в начале следующего года. Сегодня стартовал четвертый бета-тест на территории Австралии, как и всегда, в него можно попасть просто использовав подключение через VPN, и имея подходящий смартфон, который поддерживает проект. Если у вас не поддерживается игра, а поиграть хочется, можно воспользоваться услугами сайта ApkCombo, скопировав ссылку на проект можно будет получить xAPK файл с новым обновлением.

В четвертом бета-тестировании разработчики улучшили некоторые аспекты тайтла: создатели сфокусировались и начали активную работу над освещением и тенями, на прошлом саммите разработчики поделились с фанатами тем, как они работают над данными графическими улучшениями, и чего ждать на релизе в Racing Master. Уже в этом тестировании видно прирост в графике, по сравнению с третьим и вторым бета-тестом, также было добавлено несколько новых автомобилей и обновлены донатные события. Также появился новый трек, по всей видимости трасса построена в Швейцарии, в Альпах.

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По всей видимости разработчики почти завершили работу над игрой, и релиз состоится уже совсем скоро. В сообществе игры ходят слухи, что проект выйдет в начале 2023 года, может быть в феврале.