В сети появились скриншоты тестовой сборки The Sims 5, позволяющие взглянуть на часть апартаментов и городской район.

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В октябре Maxis впервые рассказала про симулятор жизни The Sims 5 (на данный момент проект носит название Project Rene), студия заявила, что будет продолжать делиться информацией об игре на протяжении всей разработки, а также в будущем разработчики будут проводить закрытое тестирование для небольшого количества игроков. По всей видимости первое тестирование уже стартовало, так как один из пользователей выложил часть фотографий игрового процесса в Twitter, на слитых скриншотах можно увидеть городской район, общую стилистику игры и апартаменты.

Впервые фотографии были опубликованы на Reddit, их было всего 11 штук, и как утверждал сам автор, они взяты с первого раннего закрытого тестового билда The Sims 5. Данные изображения действительно похожи по общей стилистике на те, которые были показаны непосредственно разработчиками во время прямой трансляции в начале октября. Интерфейс похож, объекты и графика тоже сходятся с тем, что показали нам создатели. Так что, скорее всего, данные изображения — настоящие.

Из новеньких фотографий, которые могут заинтересовать фанатов, можно отметить вид на городской район, на этих скриншотах видно лишь малую часть построек и архитектуры, однако уже в целом приятно смотреть. Мы видим мультяшную графику (автомобили прямо как из мультика). Планируется сделать эти автомобили с возможностью ездить на них, либо это просто декоративная часть, неизвестно.

Некоторый функционал, который на данный момент разблокируется только с помощью дополнений в The Sims 4, по всей видимости станет базовой частью игры. Например, на одном из скриншотов можно увидеть функцию, которая позволяет находить мебель созданную игроками. Данная возможность была добавлена в четвертую часть симулятора в расширении City Living. По всей видимости мы сможем настраивать мебель, стены, и другие части здания на свой вкус, включая изменения цвета, размеров, и так далее. Короче пятая часть уже выигрывает у четвертой, по функционалу, здесь его будет больше для тех игроков, которые не берут дополнения в играх от EA.

Автор оригинального поста написал:

"Этот игровой тест в основном был сосредоточен на новых возможностях строительства зданий, а также показал возможности кастомизации квартир"

В тестовом билде игрок обнаружил четыре пустые студии, и четыре студии, которые уже имели некоторую мебель. Игрок мог проводить за постройкой несколько часов, на тесте отсутствовали NPC симы, и главный герой. Соответственно узнать больше о редакторе персонажа, потребностях, работах и так далее нам не удалось. Скорее всего эти системы в принципе еще не готовы, и либо находятся в очень ранней стадии разработки, либо совсем отсутствуют в билде.

По итогу мы понимаем, что следующую часть симулятора жизни придется ждать еще несколько лет, но приятно, что Maxis начали ранее тестирование настолько рано, ведь до официального релиза игру еще дорабатывать года так два. Не важно, официальные это скриншоты, или какой-нибудь рендер, все равно ждать до первых трейлеров и показов геймплея долго, а вот попытать удачу и попасть на закрытое тестирование можно через официальный сайт разработчиков. Также ясно, что интерфейс, общий визуальный стиль, графическая составляющая и контент будут переработаны.

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Некоторые функции возьмут прямиком из Sims 4, и может быть вернут часть функционала из прошлых частей (которые были оценены лучше четвертой части). Определенно, базовая версия The Sims 5 будет обладать куда большей играбельностью, нежели четвертая часть, в которую смысла играть без дополнений, просто нет.