А также были показаны награды сезона за ранговые игры.

реклама

Разработчики соревновательной игры Rocket League вернули в продажу бандл с автомобилями из форсажа, а также показали награды за рейтинговые игры и рассказали про мероприятие "пригласи своего друга". Выше показаны все награды текущего сезона за рейтинг, это обычные визитки для профиля, в целом довольно красивые, сообщество приняло награды лучше, нежели прошлые. Также начиная с ранга "гранд чемпион" можно получить эксклюзивные звания, по типу "S8 Grand Champion" (с красным цветом) или "S8 Blizzard Wizard" за игру в режиме "снежный денек"

Вместе с показом наград разработчики выпустили обновление 2.22 весом в несколько ГБ, был улучшен голосовой чат, добавили новый функционал в трейдинг-систему и обновили фразы текстового чата. Далее следуют фиксы багов, а также в файлах появились награды следующего сезона, их мы узнаем ближе к декабрю, ведь сезон 8 закончится в начале следующего месяца, а анонс нового сезона зачастую проходит на несколько дней раньше.

Также в магазин вернули бандл посвященный франшизе "Форсаж", просто вернули дополнение, которое появлялось полгода назад. Те, кто приобрел всю косметику тогда, ничего нового здесь не найдет. Бесплатное звание "Tuna, no crust" можно получить повторно вплоть до вечера 22 ноября.

Ну и стартовало событие "Пригласи своего друга" за прохождение которого можно получить бесплатное звание, аватар, рамку, колеса и декаль с разной расцветкой. Для участия в испытании необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Rocket League. На протяжении месяца за совместную игру с друзьями можно заработать до 300 очков ежедневно, чтобы забрать все бонусы, необходимо собрать 1050 очков.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр



