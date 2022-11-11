Будто по Cyberpunk 2077 было мало.

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R. Talsorian Games заявила, что готовит новую настольную игру, но уже по Cyberpunk Edgerunners. Уже существует настолка по Cyberpunk 2077, но видимо этого мало.

Популярный сериал настолько понравился сообществу Cyberpunk, что компанией было решено разработать новую настолку сотрудничая с "редами". Набор миссий из Edgerunners включает в себя свод правил, множество текста с описанием лора, персонажей и города, и соответственно набор миссий и все необходимое для игры в настолку.

На данный момент настольная игра находится в активной разработке, больше информации будет опубликовано ближе к выпуску, хотя, скорее всего, разработчики будут использовать Kickstarter кампанию для сбора средств.

Разработчики в официальном блоге заявили, что настольная игра поможет новичкам, которые не знакомы с лором игры понять все прелести киберпанка — персонажей, историю Найт-Сити, группировки, оружие, корпорации и нетраннеров.

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Напомню, что данные разработчики уже имеют опыт в создании различных игровых аксессуаров, за плечами разработчиков несколько настольных игр по вселенной Cyberpunk, The Witcher, Mekton. Cyberpunk Red пожалуй является самой известной настолкой от R. Talsorian Games.