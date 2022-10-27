Похоже, разработчики закинули кучу контента в игру для мультиплеера, релиз уже через несколько дней, датамайнеры — ваш ход.

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Разработчики Modern Warfare 2 готовятся к полноценному релизу шутера, который состоится уже через несколько дней, 28 октября. Апдейт под номером 1.03 стал чуточку больше по размеру, нежели остальные, пользователи консолей должны загрузить аж 57 ГБ контента, по всей видимости это дополнительный контент связанный с мультиплеером, и скины из первого сезона, который стартует в день релиза.

Хотя сама студия все еще не рассказала, что она добавила в новом обновлении, игроки предполагают, что это патч, который фиксит ошибки и подготавливает проект к запуску мультиплеера. Сам патч решили отправить заранее, чтобы покупатели предварительного заказа смогли загрузить патч сейчас и не беспокоиться, что на релизе придется догружать этот крупный патч. Другие игроки, которые собираются приобрести проект после официального релиза, будут загружать всю игру вместе с патчем.

По всей видимости, легендарные огромные патчи для "колды" возвращаются, и нам вновь придется каждый сезон докачивать десятки гигабайт, ох, что же будет после релиза королевской битвы Warzone 2, в общем-то надо подготавливать отдельный SSD-диск под шутер.

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Глобальный релиз Modern Warfare 2 состоится 28 октября на ПК и некстген консолях, тогда стартует первый сезон с боевым пропуском, кстати, покупатели ультимативной версии получат пропуск вместе с пропущенными 50 уровнями бесплатно.