А французы еще хотели выпускать проект вместе с God of War, смело.

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Какая неудивительная новость, бета-тестеры Skull and Bones жалуются на плохое техническое состояние игры. Да недовольны тестеры не только оптимизацией, а еще и геймплеем — видимо, разработчикам не хватает времени, чтобы полностью реализовать все механики в полном объеме. Что-то напоминает ситуацию с Cyberpunk 2077, те тоже "вроде" работали над игрой несколько лет, но понадобилось еще несколько лет после релиза, чтобы привести игру в играбельное состояние. С вероятностью в 99,99%, если бы релиз пиратского экшена не перенесли, а игра выходила бы вместе с God of War, провал был бы крупнейшим и обсуждаемым.

Чем именно недовольны тестеры понять сложно, ведь игроки не могут рассказывать ничего об игре из-за волшебного документа: соглашение о неразглашении, которое обязаны подписывать все тестеры игр Ubisoft. Последнее тестирование было завершено 23 октября, качество игры особо не поменялось с момента прошлого теста. Игроки не смогли отыскать видимые крупные улучшения по сравнению с сентябрьским билдом, похоже, это и заставило французов принять решение о переносе игры на март следующего года. Да, теперь релиз проекта состоится аж 9 марта 2023 года.

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Забавная деталь: видимо, разработчики из Ubisoft настолько не уверены в документе о неразглашении информации, что решили добавить дополнительную безопасность в виде водяного знака. Защитить от слива скриншотов это не сможет, а вот помешать прочитать мелкий шрифт — вполне, с чем собственно и столкнулись игроки. Добавим это в топ по самым странным решениям разработчиков в 2022 году.