До чего хороша защита в современных шутерах.

реклама

До официального релиза шутера Modern Warfare 2 осталось всего несколько дней, однако фанаты, которые предварительно заказали шутер, получили доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше релиза. Казалось бы, хорошая практика и отличный бонус, из-за которого действительно хочется заказать проект заранее, однако все портят технические проблемы, они начались еще с открытого бета-тестирования, и их так и не смогли починить до релиза.

На данный момент для игры в сюжетную кампанию необходимо иметь постоянное подключение к сети, и соответственно к серверам Activision, тут и начинается самое интересное: табличка с блокировкой аккаунта, при чем кто-то ее получил еще во времена открытого бета-тестирования, и в итоге так и не был разблокирован, даже после общения с поддержкой Activision. Видимо, революционный античит американской инди-компании настолько хорош, что точно не ошибается, особенно на бете.

По всей видимости новая система Ricochet банит пользователей с "читами" и подозрительным софтом всегда, хоть ты играешь в сюжетную кампанию, хоть в королевскую битву, хоть в онлайн-режим: просто все равно, и это справедливо, однако многие пользователи утверждают, что не используют читы, а блокировка необоснованная. И в такую версию легко поверить, и вот почему: проблема с массовыми банами началась еще во время открытого тестирования, пока я пытался решить проблему с вылетами, игроки в Steam ежеминутно создавали темы про блокировку аккаунта, и доходило даже до того, что блокировали аккаунт на котором даже в игру не успели зайти.

Очевидно, что это ошибка со стороны разработчиков, но пока Activision не собирается признавать это, и всячески отмалчивается. Либо вторая версия: большинство пользователей банальные читеры, или читерили в прошлых играх серии начиная с MW2019.

Modern Warfare 2 в целом может стать не слишком успешной, ибо на старте присутствует лишь 11 локаций, в той же Vanguard их было 20, и даже тогда игроки ругали шутер за малое количество карт, боюсь представить что будет здесь, вкупе с техническими ошибками, лагами и банами...

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Релиз MW2 состоится 28 октября.