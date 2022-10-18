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Будущая гоночная игра Need for Speed Unbound от Electronic Arts и Criterion Games выйдет в начале декабря, однако сам геймплей нам покажут уже сегодня вечером. В 18:00 по московскому времени нам покажут актуальный геймплей — погоня с полицией, обычные гонки и какие-то способности. В одном тизере уже видно обилие специальных эффектов, которые, вроде как можно будет отключить.
Напомню, игру представили 7 октября, нам показали много скриншотов, на которых видно новую систему тюнинга, новый графический стиль и некоторые трассы, все скриншоты к слову доступны на официальной страничке в Steam, там же можно найти системные требования, краткое описание и пообщаться с другими фанатами, ждущими проект.
Также стало известно, что подписчики Game Pass Ultimate смогут опробовать тайтл на несколько дней раньше официального релиза. Приобретя подписку EA Play или Game Pass Ultimate можно сыграть в Unbound на три дня раньше на протяжении 10 часов, а подписчики премиумной версии подписки EA Play смогут играть сколько угодно до релиза. Отмечу, что базовая подписка Game Pass не предоставляет вам доступ к игре. EA Play также выдает доступ к Battlefield 2042, FIFA 23 и другим популярным проектам от Electronic Arts.