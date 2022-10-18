А вот и сможем решить, брать игру, или она недостойна внимания.

реклама

Будущая гоночная игра Need for Speed Unbound от Electronic Arts и Criterion Games выйдет в начале декабря, однако сам геймплей нам покажут уже сегодня вечером. В 18:00 по московскому времени нам покажут актуальный геймплей — погоня с полицией, обычные гонки и какие-то способности. В одном тизере уже видно обилие специальных эффектов, которые, вроде как можно будет отключить.

Напомню, игру представили 7 октября, нам показали много скриншотов, на которых видно новую систему тюнинга, новый графический стиль и некоторые трассы, все скриншоты к слову доступны на официальной страничке в Steam, там же можно найти системные требования, краткое описание и пообщаться с другими фанатами, ждущими проект.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Также стало известно, что подписчики Game Pass Ultimate смогут опробовать тайтл на несколько дней раньше официального релиза. Приобретя подписку EA Play или Game Pass Ultimate можно сыграть в Unbound на три дня раньше на протяжении 10 часов, а подписчики премиумной версии подписки EA Play смогут играть сколько угодно до релиза. Отмечу, что базовая подписка Game Pass не предоставляет вам доступ к игре. EA Play также выдает доступ к Battlefield 2042, FIFA 23 и другим популярным проектам от Electronic Arts.