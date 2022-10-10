Впрочем, это обычная практика EA.

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7 октября самый радостный день этого года для всех фанатов Need for Speed, ведь Electronic Arts наконец-то официально представила проект, выпустив трейлер, выложив игру в Steam и объявив дату релиза. За один день на пользователей обрушилось куча информации, к примеру список всех автомобилей, системные требования, трассы, графика, тюнинг и так далее. Сегодня мы также узнали, что подписчики Game Pass Ultimate, а заодно и EA Play получат доступ к игре на три дня раньше официального релиза (такой же бонус получат покупатели ультимативного издания).

За пять долларов, или за покупку Game Pass Ultimate вы получаете доступ к игре на три дня раньше на десять часов, приобретя подписку отдельно за 14,99 долларов (EA) вы сможете поиграть любое количество времени вплоть до официального релиза. Также пользователи Game Pass получат маленькую скидку на покупку любой игры EA в размере 10%, таким образом можно сохранить около семи долларов с покупки NFS. Покупатели физической копии не имеют никаких скидок, к сожалению.

Также считаю необходимым отметить, что базовая подписка Game Pass не включает в себя EA Play, из-за чего вы не сможете протестировать новую NFS. Удостоверьтесь, что у вас активна подписка Ultimate.

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Сам проект выходит 2 декабря на некстген консолях и ПК.