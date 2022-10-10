Куча контента и наград, эксклюзивных кстати.

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11 октября — особенный день для всех игроков в Forza Horizon, и в особенности для самих разработчиков. Именно в этот день будет выпущено обновление 10-годовщины, в этот же день откроется доступ к совершенно новой сюжетной истории, режиму "полуночные битвы" и радио "Horizon Mix", никуда не подевались и обычные четыре сезона на месяц, про них ниже.

Как вы понимаете, 11 октября больше как церемония открытия, самое вкусное приготовлено на 13 октября, когда начнется четырехмесячный плейлист Festival Playlist, в нем можно будет заполучить эксклюзивные автомобили из прошлых игр Horizon, также в награды включена новая косметика и дополнительные песни на новом радио. Тем, кто по какой-либо причине не смог приобрести игру, предлагают скидку в размере 67% на четвертую часть, и 30% на пятую, они действительны до 24 октября и работают на все издания, включая премиум-версию.

Horizon Origins



Это новая сюжетная история связанная с персонажем Скоттом Тайлером, игрокам он известен как владелец форпоста Bass Arena. Данная история повествует про историю основания фестиваля. Кампания состоит из пяти глав (пять игр Horizon), благодаря которым возможно пережить некоторые знаковые моменты из других игр Horizon. За прохождение истории можно открыть уникальный Dodge SRT Viper GTS 2013 Anniversary Edition - эксклюзивный вариант, отдающий дань уважения оригинальному автомобилю с обложки Forza Horizon. Вполне уместно было поместить данный автомобиль в главную награду всего сезона.

Полуночные битвы

Впервые данный режим можно было опробовать в Австралии, он представляет собой гонки "лоб в лоб", победитель забирает себе автомобиль соперника. Чтобы открыть все четыре полуночные битвы, необходимо пройти 16 уличных гонок, все трассы полуночников будут добавлены в Rivals, благодаря чему, после прохождения можно улучшить мировой рекорд. Участвовать можно на четырех автомобилях:

Ford Mustang Mach 1 - автомобиль 1971 года выпуска. Mach 1 - более крупный, быстрый и усовершенствованный по сравнению с другими "мустангами" тех лет в тюнинге. Honda Civic CRX Mugen - автомобиль из Японии 1984 года выпуска. Неумирающая классика в тюнинге от Mugen. Toyota Celica SS-I - если вам не нравится гонять на довольно старых автомобилях, можно взять культовый японский автомобиль 2003 года выпуска с вертикально прорезанными фарами, динамичным боковым обзором и стилизованной задней частью. Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV — главная награда полуночных битв - быстрая, агрессивная и стильная Murcielago 2010 года.

Horizon Mixtape

В основе каждого фестиваля Horizon лежит разнообразная и динамичная музыка, ни одна гонка не может быть полной без культового плейлиста, а игры Forza Horizon всегда предлагали подборку незабываемых песен на разнообразных радиостанциях. В честь 10-летия серии, разработчики запускают новое радио, где появятся культовые песни из всех частей Horizon. Разблокировать все песни можно проходя сюжетную историю Horizon Origins, а вот несколько культовых треков:

A Moment Apart - ODESZA, Forza Horizon 4; Aurora (feat. Metrik) - Camo & crooked, Horizon 3; Language - Porter Robinson, Forza Horizon; Levels (Skrillex Mix) - Avicii, Forza Horizon; Nocturne - Keeno, FH2; Sunrise - Fred v Grafix, FH4;

Общие нововведения

Кроме всех вышеперечисленных нововведений, в игру также введут новые объекты для режима Event Labs, чтобы у игроков была возможность построить более красивый и загадочный трек. Все объекты будут перенесены из прошлых частей в категории: Colorado, Europe, Australia and UK.

В сезоне можно открыть Mclaren 650S Spider и Wuling Sunshine, подробнее про награды сезонов позже.

Также пройдет сезонный чемпионат на японскую Honda Civic Type R, участие можно принять с 20 по 27 октября. На официальном сайте Forza можно найти дополнительную информацию про кубок Honda Fan Cup, и получить шанс на выигрыш в размере 10 тысяч долларов.

Также каждую неделю на карте FH5 будут создавать отдельный форпост в стиле прошлых частей Forza. Летний "мокрый" сезон повествует про Колорадо, Forza Horizon. В осеннем "штормовом" сезоне создадут форпост с виноградниками в западе от города Гуанахуато, сезон отсылает нас к Forza Horizon 2. Зимой вы переживете гонки из третьей части, а в весеннем сезоне добавят форпост в стиле Forza Horizon 4.

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Апдейт также включает в себя новые достижения, автомобили, и украшения для профиля.