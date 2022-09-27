Давно пора, а то от долгой игры глаза устают.

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Escape From Tarkov - максимально реалистичный шутер, где важно внимательно наблюдать за происходящим на экране и вовремя реагировать на действия противников. Освещение играет важную роль, так как иногда врага можно не разглядеть из-за темного угла. К сожалению, но в этой игре имеется огромная проблема с такими "райскими" темными углами, и многие игроки используют такую тактику ведения боя. К счастью, для всех фанатов, разработчики уже нашли решение проблемы, осталось лишь реализовать переработку освещения.

Сегодня создатели опубликовали несколько изображений нового освещения в своем Twitter. В принципе игра все еще остается темной, и не теряет реалистичности, однако пропали углы, в которых совершенно ничего не видно - в меру реалистично, и удобно для глаз.

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Но обновление в Escape From Tarkov не было бы обновлением, если некоторые игроки не пожалуются или не выскажут свои опасения. Так, многие фанаты переживают, что новое освещение сильно нагружает компьютер, и могут возникнуть тормоза. Учитывая то, что у многих игроков остались проблемы с производительностью на отдельных локациях, данное опасение можно считать оправданным.