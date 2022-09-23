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Неделю назад хакер слил в интернет кучу информации про шестую часть Grand Theft Auto, это очень масштабная утечка, которая серьезно повлияла на Take-Two. Неудивительно, что даже ФБР спохватилась, и пошла искать малолетнего хакера.
Согласно информации BBC, вчера вечером был арестован 17-летний подросток по подозрению в хакинге. Если верить словам известного журналиста Мэттью Кейса, то виновен во всех утечках именно данный парень. Полиция предоставит больше информации позже. Можно ждать ответа даже от ФБР, так как они также участвовали в операции по поимке.
Как оказалось, данный парень не такой уж простой, как кажется: за его плечами не только взлом Rockstar, но и взлом сервиса Uber, и похищение данных корпорации Microsoft и Nvidia. Хакера ждет серьезное наказание, а вот фанатам наоборот крупно повезло. Благодаря такой крупной утечке мы узнали много информации про будущую игру, и стало ясно, что ждать релиза в ближайшие два года не стоит.
Фанаты активизировались, и делают различные арты, создают теории, и размышляют, какой станет игровая карта, и насколько она будет больше, нежели в пятой части. Take-Two серьезно пострадала, ее акции упали примерно на 3%. Сам билд датируется 2019 годом, так что финальная игра будет в разы, повторюсь, в разы лучше.