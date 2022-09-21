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Анонсирована Kickstarter кампания по сбору средств на разработку настольной игры по Elden Ring
С каждым годом, выходит все больше и больше адаптаций компьютерных игр под настолки.
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Elden Ring конечно очень популярная РПГ, и подойдет фанатам что в игровом формате, что в настольном. Собственно сейчас выходит довольно много настолок по известным компьютерным играм, к примеру R6 Board game со своими эксклюзивными скинами. Все проекты-настолки вначале попадают на Kickstarter, чтобы получить средства на запуск производства. Elden Ring: The Board Game от Steamforged Games Ltd не стала исключением из правил, в скором времени начнется Kickstarter кампания.

На данный момент информации об игре очень мало, мы не знаем правил и геймплея, однако уже совсем скоро разработчики собираются раскрыть подробности, точную дату пока не указали. Некоторые фанаты РПГ выдвинули теорию, что в скором времени к игре выйдет платное дополнение с расширением контента.

Отмечу, что Steamforged Games Ltd хорошо известна благодаря выпуску настольных адаптаций Resident Evil 2, 3 и Dark Souls.

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Купив Elden Ring: The Board Game вы отправитесь в огромное и разнообразное приключение, посещая знаковые места и пересекаясь со знакомыми врагами и персонажами. Играть можно как в одиночку, так и с друзьями до трех человек. Присутствуют характерные для видеоигры сложные схватки. Вам придется разрабатывать стратегию и адаптировать свои планы встречая различных врагов, будь-то солдат Годрика или сам король Привитых.

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#elden ring #настольная игра #elden ring the board game
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