Microsoft придется задуматься, и решить, каким образом убедить CMA разрешить сделку.

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Сделка между Microsoft и Activision Blizzard на 68 млрд долларов вызывает кучу вопросов у регуляторов, а также вызывает сильные переживания у другой компании - Sony. Первые опасаются, что такая сделка является антиконкурентной, а японская компания в свою очередь боится потерять Call of Duty на своей консоли PlayStation. Несмотря на заявления главы Xbox, про то, что Call of Duty останется на PlayStation, а сделка никоим образом не повлияет на конкуренцию в игровой индустрии, регулятор Великобритании начал глубокую проверку в отношении сделки.

Ранее Управление по конкуренции и рынкам Соединенного Королевства (CMA) заявляло, что если Microsoft до середины сентября не сможет побороть опасения регуляторов, то начнется глубокое расследование сделки. К сожалению, но крупная корпорация не сумела своими выступлениями убедить регуляторов, и с сегодняшнего дня начинается вторая фаза расследования.

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У Microsoft все еще есть время, чтобы убедить регуляторов в обратном. Если корпорация даст гарантии, что игры будут выходить на платформах конкурентов (Sony), то сделка продолжится. Всем нам остается ждать, через несколько дней мы узнаем финал данного этапа: либо Microsoft дает гарантии и все довольны, либо начинается глубокая проверка, которая вполне может отменить всю сделку.