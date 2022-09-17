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23 октября 2012 года вышла первая часть гоночной игры Forza Horizon, которая переносила игроков в солнечный штат Колорадо. На данный момент приближается десятая годовщина, разработчики уже готовы представить план, как будут праздновать это событие в последней части Forza Horizon 5.
Независимо от того, где вы начали свое путешествие по фестивалям Horizon, вы сможете пережить все основные моменты за один месячный сезон в Forza Horizon 5. Игроков ожидает совершенно новая история, которая повествует про создание фестиваля. Также появится несколько уникальных режимов, например Midnight Battles, где вам необходимо прокачивать автомобиль побеждая игроков в дуэлях. Сезон начнется 11 октября, и продлится один месяц, ближе к началу сезона создатели выпустят полное описание наград и событий, а пока студия предлагает ознакомиться с трейлером:
Ясно, что мы сможем заполучить знаковые автомобили из прошлых частей Forza: Dodge Viper, McLaren Senna, Centenario и Lamborghini Huracán. Напоминаю, что в сезонной неделе выдают около шести автомобилей, два из которых полностью связаны с тематикой сезона, и зачастую эти автомобили добавляют в игру как раз в сезонном обновлении. Тем временем в Forza Horizon 5 и 4 стартовал сезон с новыми автомобилями.