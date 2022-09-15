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Уже сегодня вечером по московскому времени пройдет мероприятие Call of Duty Next, где покажут геймплей мультиплеера Modern Warfare 2, Warzone 2, и конечно мобильную королевскую битву, в которую вернется любимый многими Верданск. Сегодня ночью "слили" страничку игры в Play Market, благодаря чему у нас появился актуальный трейлер и краткое описание. На данный момент в некоторых регионах открыли предварительную регистрацию, а страница доступна всем по ссылке.
В Play Market написано, что игроки вернутся в Верданск, также присутствует обширная кастомизация вооружения (скорее всего с помощью системы оружейника, которая впервые появится в Modern Warfare 2).
Отмечу, что игра будет поддерживать кросс-прогрессию между Warzone 2 и Modern Warfare 2. Это означает, что скины приобретенные в любой из этих игр можно использовать в другой игре, без ограничений. Такая система сейчас работает в MW19, Cold War, Vanguard и Warzone.
Из описания также ясно, что боевой пропуск, уровень аккаунта и оружейник будут едины для всех трех игр. Многие операторы будут доступны на старте (вероятно, мобильная версия выйдет позже основной игры).
Игра представляет собой классическую королевскую битву, на карту высаживается 120 игроков одновременно. Вопрос только в том, сколько игроков из этого числа боты, и будут ли они вообще. В ПК версии Warzone с этим проблем нет. В мобильной версии имеет место эксклюзивный контент: оригинальные ивенты, операторы и миссии.