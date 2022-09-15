Проект совсем близко к релизу.





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Уже сегодня вечером по московскому времени пройдет мероприятие Call of Duty Next, где покажут геймплей мультиплеера Modern Warfare 2, Warzone 2, и конечно мобильную королевскую битву, в которую вернется любимый многими Верданск. Сегодня ночью "слили" страничку игры в Play Market, благодаря чему у нас появился актуальный трейлер и краткое описание. На данный момент в некоторых регионах открыли предварительную регистрацию, а страница доступна всем по ссылке.

В Play Market написано, что игроки вернутся в Верданск, также присутствует обширная кастомизация вооружения (скорее всего с помощью системы оружейника, которая впервые появится в Modern Warfare 2).

Отмечу, что игра будет поддерживать кросс-прогрессию между Warzone 2 и Modern Warfare 2. Это означает, что скины приобретенные в любой из этих игр можно использовать в другой игре, без ограничений. Такая система сейчас работает в MW19, Cold War, Vanguard и Warzone.





Из описания также ясно, что боевой пропуск, уровень аккаунта и оружейник будут едины для всех трех игр. Многие операторы будут доступны на старте (вероятно, мобильная версия выйдет позже основной игры).

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Игра представляет собой классическую королевскую битву, на карту высаживается 120 игроков одновременно. Вопрос только в том, сколько игроков из этого числа боты, и будут ли они вообще. В ПК версии Warzone с этим проблем нет. В мобильной версии имеет место эксклюзивный контент: оригинальные ивенты, операторы и миссии.