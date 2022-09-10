Слухи для избранных фанатов королевской битвы.

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Вероятно, найдется немалое количество игроков в Warzone которым нравится текущая карта, и они не хотят переходить во вторую часть. На радость данной части игроков приходят слухи, которые гласят, что первую часть королевской битвы могут продолжить развивать, несмотря на выпуск второй части. Об этом сообщил известный инсайдер Том Хендерсон.

По словам Тома, 28 ноября (похоже, это является датой релиза Warzone 2), Warzone будет немного переименована: добавят приставку Caldera в конце. Некоторая часть разработчиков продолжит работать над новым контентом в виде дополнений, развивать две игры будут параллельно.

Caldera предлагает игрокам сеттинг Vanguard, а вторая часть королевской битвы перенесет пользователей на новую локацию современной войны. Warzone 2 получит все нововведения, и скорее всего, будет несколько отличаться в плане геймплея от своей предшественницы: новая отдача, ребаланс оружия, и фикс "фишек" с бесконечным бегом.

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Warzone 2 и ее дату выхода представят на будущем мероприятии Call of Duty Next 15 сентября, а через несколько дней начнется бета-тестирование мультиплеера Modern Warfare 2. Отмечу, что бонусы предварительного заказа можно использовать прямо на тестировании.