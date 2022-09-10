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Warzone могут продолжить развивать, даже после выпуска Warzone 2
Слухи для избранных фанатов королевской битвы.
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Вероятно, найдется немалое количество игроков в Warzone которым нравится текущая карта, и они не хотят переходить во вторую часть. На радость данной части игроков приходят слухи, которые гласят, что первую часть королевской битвы могут продолжить развивать, несмотря на выпуск второй части. Об этом сообщил известный инсайдер Том Хендерсон.

По словам Тома, 28 ноября (похоже, это является датой релиза Warzone 2), Warzone будет немного переименована: добавят приставку Caldera в конце. Некоторая часть разработчиков продолжит работать над новым контентом в виде дополнений, развивать две игры будут параллельно.

Caldera предлагает игрокам сеттинг Vanguard, а вторая часть королевской битвы перенесет пользователей на новую локацию современной войны. Warzone 2 получит все нововведения, и скорее всего, будет несколько отличаться в плане геймплея от своей предшественницы: новая отдача, ребаланс оружия, и фикс "фишек" с бесконечным бегом. 

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Warzone 2 и ее дату выхода представят на будущем мероприятии Call of Duty Next 15 сентября, а через несколько дней начнется бета-тестирование мультиплеера Modern Warfare 2. Отмечу, что бонусы предварительного заказа можно использовать прямо на тестировании.

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#warzone #warzone 2 #warzone mobile
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Екатерина Боярцева
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Ядрило
00:29
Для начала ответь на предыдущий вопрос (цифрой) сколько всего заповедей поц?
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
eds
00:29
Как сказать, если из-за их "экономии" продукт окажется говном, его не будут покупать и это им выльется в большие репутационные и финансовые потери.
Инсайдер: графические процессоры AD106/107 для GeForce RTX 40 будут иметь 8 линий PCIe
Красный против хохла
00:29
развизжалась сучка )))
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
tonic_guru
00:28
Сколько стоить то будет. Вот самый главный вопрос.
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
Ядрило
00:28
поц я с тобой полностью согласен
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Ядрило
00:27
Олеся Гребеневич кто такая? она тебе не дала?
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Tant-Ogly
00:26
А как?
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Ядрило
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его не так звали поц
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