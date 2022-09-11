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Android версию CarX Street перенесли на октябрь
Но в этом есть свои плюсы: пользователи Android получат готовый мультиплеер.
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Разработчики мобильной гоночной игры в открытом мире CarX Street поделились печальной новостью для пользователей Android: релиз игры на данной платформе немного задерживается, и теперь датой значится октябрь, точное число назвать не смогли. Однако не все так плохо, как кажется с первого взгляда, ведь юзеры ПК должны ждать до декабря, если таковые имеются. Также создатели все еще не опубликовали системные требования. Скорее всего, перенос связан из-за того, что количество различных смартфонов с операционной системой Android слишком велико, и подогнать игру под все устройства трудно.

Печальная новость для всех игроков не владеющих Iphone, ибо игроки на iOS уже сейчас могут поиграть в проект, а весь прогресс сохранится. Учитывая то, что тайтл требует много времени для фарма внутриигровой валюты и покупки автомобилей, это может создать серьезный дисбаланс по началу, тем более недавно разработчики выкатили бета-версию онлайн режима.

Что по игре? Все отлично, создатели поправили оптимизацию, улучшили общую картинку и добавили много контента, которого с местным фармом хватит на несколько сотен часов. Онлайн представляет собой гонки по городу вместе с друзьями, соревнований пока не добавили. Однако можно выехать в горную местность, взять Nissan и начать синхронный дрифт с друзьями, главное чтобы пинг не испортил впечатление.

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#android #carx street
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