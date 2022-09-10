Новые локации, автомобили и игровые режимы.

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Trail Out вышла буквально сегодня, а разработчики уже готовы представить план работы вплоть до 2023 года, хотя точные даты расписаны лишь до декабря. Меньше чем за полгода мы получим новые локации, автомобили, фоторежим и мультиплеер.

Начнем с того, что разрабатывается прямо сейчас. На данный момент работа ведется над новой локацией, спортивным автомобилем и новым героем, также ожидается куча исправлений. В этом же месяце выкатят патч с функцией настройки управления (назначение клавиш), 2 игровых режима, новые настройки управления и кастомное звуковое сопровождение, все это дополняется оптимизацией под слабые ПК.

В октябре введут тематические скины, локации и автомобили в честь ивента, режим Split-Screen, и фоторежим. Также появится поддержка игрового руля.

Ноябрь: новый автомобиль, локация, косметика и поддержка портативной консоли Steam Deck.

Декабрь: ивент с наградами по случаю нового года, а также бета-версия мультиплеера. Во втором квартале 2023 года нас ожидает версия игры под Nintendo Switch, а в 3-4 квартале под PlayStation и Xbox. В том же 2023 году выпустят мобильную версию, и поддержку VR.

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Довольно насыщенный план, надеемся на успешную его реализацию.