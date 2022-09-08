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Развитие WARNO в раннем доступе продолжается, сегодня разработчики варгейма анонсировали новую (старую) фракцию — Франция. С одной стороны, это новая страна с уникальными дивизиями, а с другой — Red Dragon, прошлая часть варгейма имела данную фракцию с кучей юнитов, из-за чего избежать повторений в юнитах, скорее не удастся.
Первая доступная дивизия — 5e Division Blindée, или же бронетанковая дивизия с легкими танками AMX. Главный юнит дивизии — AMX-30B2, мощный танк 1966 года. Как всегда, его особенностью является картонная броня, и хорошая мобильность.
Пехота пополнится разведывательными юнитами, солдатами с противотанковым снаряжением, и разведывательный отряд с вертолетом. Поддержку в воздухе сможет оказать Mirage 5 F, самолет был разработан в 1960-х годах компанией Dassault Aviation. С вертолетами скуднее — представлен лишь маленький и незаметный Gazelle.
Также вводится новая локация 3v3 под названием Rift. Особенность локации — сумерки. На данный момент это первая локация, которая предлагает провести бои ночью. Поле битвы размером в 83 км² в большинстве покрыта полями, на краях имеются возвышенности и городская застройка. В будущем появится новая фракция Великобритания, но опять-таки, юниты будут взяты из Red Dragon.