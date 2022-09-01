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Управление по конкуренции и рынкам Великобритании обеспокоено сделкой Microsoft и Activision
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Сделка Microsoft и Activision Blizzard на 68 млрд долларов, несомненно, наделала шуму в этом году. Ранее многие аналитики ожидали, что сделка завершится к августу, однако ничего так и не произошло, на это кстати также повлияла Sony со своими обвинениями в сторону Microsoft.

Теперь управление по защите конкуренции и рынков Великобритании, или проще CMA, добавляет масла в огонь. Регулятор заявил, что в скором времени начнет углубленную проверку сделки, что в итоге приведет к серьезным задержкам, а может и вовсе отменить всю сделку.

По словам CMA, данная сделка может серьезно повлиять на конкуренцию в игровой индустрии. В случае, если обе компании не предоставят факты, которые ослабят опасения по поводу конкуренции на игровом рынке до 8 сентября, сделку ожидает глубокое расследование. В таком случае регулятор начнет тщательно изучать все факты, документы, и в случае обвинений со стороны японской Sony вполне может отказать в проведении сделки.

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Тем временем на фоне таких новостей, Фил Спенсер выступил с заявлением. На нем вновь стало ясно, что данная покупка никоим образом не повлияет на игровой рынок: все игры от американской компании продолжат выходить на PlayStation, только вот будущие проекты смогут попасть в каталог Game Pass (это очень не нравится Sony).

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