А мы вновь видим, кто честнее в противостоянии Xbox и PlayStation.

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Информация по поводу покупки Activision компанией Microsoft породила множество споров на просторах интернета. Многие фанаты шутера Call of Duty играющие на консолях от Sony боялись, что проект станет эксклюзивом Xbox и ПК, например как Forza. Однако сегодня представитель Microsoft успокоил всех любителей шутера, и других проектов от американской компании.

Корпорация заявила, что не станет отбирать у пользователей PlayStation популярный шутер, поскольку сама Activision против такого решения, и просто откажет. Стратегия эксклюзивности станет банально неприбыльной для корпорации. Такая стратегия имела бы успех в случае большого количества игроков в шутер на консолях Xbox, однако реальность несколько иная.

Вообще сейчас мы можем увидеть две стратегии в действии: честная у Microsoft, когда проект выходит на всех платформах без проблем, и немного "подлая". Дело в том, что Sony часто прибегает к методу денежного вознаграждения, чтобы проект не публиковали в подписке Game Pass. Документ, в котором подробно описаны методы японской компании был отослан бразильскому регулирующему органу, чтобы доказать отсутствие монополии в случае приобретения Activision за 70 миллиардов долларов.

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Теперь можно спокойно выдохнуть — легендарный шутер останется на всех платформах без изменений, но, вероятно, попадет в подписку Game Pass. От такого решения выигрывают все — японцы, Microsoft, и непосредственно фанаты шутера.