реклама
Сегодня босс Xbox Фил Спенсер выступил с заявлением, что грядущая Modern Warfare 2 попадет в каталог Game Pass наряду с другими проектами Activision Blizzard. Так, в будущем в библиотеку подписки попадет Diablo и Overwatch, а также все последующие шутеры из серии Call of Duty. Однако есть одно маленькое замечание - шутер Modern Warfare 2 все равно выйдет на PlayStation в тот же день, как и на всех остальных платформах.
Конечно, вначале необходимо дождаться завершения сделки двух компаний: Microsoft и Activision, однако учитывая множество вопросов от властей и других антимонопольных организаций, процесс может задержаться, и шутер вполне выйдет раньше успешной сделки.
"Цель Xbox стоит в том, чтобы дать возможность играть в игры большему количеству людей" - Спенсер.
Спенсер пообещал и дальше развивать подписку Game Pass, однако заверил, что это никоим образом не скажется на монополии, и запрете игр на платформе конкурента PlayStation. В будущем подписка доберется и станет такой же популярной на мобильных устройствах, но это совершенно другая история.
Как вы понимаете, никто не может дать точную дату выхода шутера в подписке, все зависит от властей, и того, когда завершится крупная сделка на сумму в 68 млрд долларов. По словам самого Спенсера, процесс идет уверенно к завершению.