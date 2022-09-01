Этакая замена авиации, но эффективнее и незаметнее.

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В War Thunder наступает "Эпоха дронов", это апдейт, который вводит новый тип техники в сентябре текущего года. Разведывательные и ударные беспилотные аппараты значительно расширят тактические возможности в игре, а само обновление не ограничится лишь одним новым типом техники - апдейт также приносит с собой десяток танков, вертолетов и авиации современного времени, а все сражения будут проводиться на уникальных картах.

Беспилотники - высокотехнологичная военная единица, которая может управляться как дистанционно, человеком, так и в автоматическом режиме (в War Thunder представлены только дроны на дистанционном управлении). Дроны могут выполнять функцию разведки, а могут вполне себе нести на себе пару ракет, которые с легкостью уничтожают цель (танки, боевые позиции и артиллерию).

Когда мы говорим военный дрон, на ум сразу приходит всемирно известный турецкий Bayraktar, либо популярный на западе MQ-1 американского производства. Несмотря на масштабность апдейта, он введет в проект только три популярных БПЛА:

MQ-1(США)

Wing Loong 1 (Китай)

«Орион» (Россия)

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Все остальные страны могут использовать дроны американского производства. Возможность запустить дрон на поле боя получает тип техники «легкий танк». Командир может отправить дрон прямо во время боя и быстро переключаться между ним, и танком, для разведки местности или срочной подмоги союзнику.