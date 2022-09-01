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Известный шутер от третьего лица Rogue Company добрался до мобильных устройств, точнее почти добрался, сейчас разработчики проводят закрытый бета-тест, на него кстати довольно просто попасть, необходимо только заполнить простую Google форму и надеется на удачу.
Данное тестирование имеет лимит, так что через несколько дней форма не будет работать, на данный момент вполне можно попытать удачу. В форме вас просят ответить на некоторые вопросы:
- Discord никнейм (наличие дискорд обязательно);
- Имя Фамилия;
- Адрес электронной почты;
- Модель мобильного устройства, операционная система;
В будущем пройдет как минимум еще одно тестирование, поиграть можно только на платформе Android. Ранее кстати поиграть можно было и на iOS, но только на территории США, и обязательно использование оператора Verizon. Hi-Rez заявила, что тестирование строится на обратной связи от игроков, так что от участников теста ожидают активности в плане написания отзывов, поиска ошибок, и так далее.
Сама мобильная версия почти не уступает игре на консолях и ПК. Графическая составляющая по словам создателей и инсайдеров сделана на уровне консолей, а в тизере отлично видно, что это самая настоящая правда: