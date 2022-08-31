Об этом свидетельствуют видеоролики в сети.

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Будущая Call of Duty: Modern Warfare 2 довольно ожидаемый проект текущего года, и постоянные "сливы" информации по игре не новость для фанатов. Сегодня в сети появилось видео, которое демонстрирует сюжетную миссию, где игроки смогут взять под управление автомобиль врага и устроить военную погоню самостоятельно.

На видеоролике отлично видно некоторую часть системы разрушений, и обновленные эффекты от ударов. Физика вполне себе приемлемая, как минимум после просмотра ролика никакого отвращения от вождения не появилось. В той же миссии можно вести стрельбу прямо с водительского сиденья, и в принципе применить немного своей фантазии.

К сожалению, но другие ролики, которые попали в сеть были оперативно заблокированы из-за DMCA. В тех роликах продемонстрированы другие сюжетные миссии, одна из них связана с водой и катерами.

Напоминаю, что сюжетная кампания станет доступна на восемь дней раньше основного релиза при покупке предварительного заказа. Так, впервые поиграть в игру можно будет 20 октября. Полноценный релиз Modern Warfare 2 состоится 28 октября. 15 сентября разработчики проведут мероприятие Call of Duty Next, где поведают про мобильную версию королевской битвы Warzone, покажут геймплей мультиплеера MW2 и анонсируют Warzone 2. Бета-тестирование шутера начнется через несколько дней после окончания мероприятия.

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Отмечу, что в скором времени на аккаунте инсайдера может появиться интересная информация по поводу шутера, об этом сообщил сам инсайдер в Twitter.