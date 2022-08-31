Чтобы попасть в тестирование необходимо подписать документ о неразглашении.

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Сегодня для компании Paradox Interactive весьма насыщенный день - сперва анонс даты релиза и старт предварительных заказов для стратегии Victoria 3, а теперь поиск бета-тестеров для загадочной игры. А загадочная она потому, что от будущих тестеров требует подписания документа о неразглашении информации. Количество мест ограниченно, и как вы понимаете от тестеров ждут активной работы - поиск ошибок и багов, написание отзывов, и съемка роликов. Учитывая такой размах, просто поиграть в новую игру в свое удовольствие не выйдет.

Целью нового тестирования является проверка сетевого кода, и сбор отзывов пользователей. По всей видимости создатели собираются улучшить онлайн возможности существующих стратегий, либо выпустить что-то типа массового ММО. Тест пройдет с 5 сентября текущего года по 12 число.

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Данное заявление выпущено от лица Paradox Arc, а данная студия занимается только инди-проектами, так что ожидать в тестировании шанс поиграть в Victoria 3 не стоит. Дебютной игрой у студии числится кооперативная Across the Obelisk, вышедшая в прошлом году, и получившая весьма хорошие отзывы. Но это означает, что никаких крупных тайтлов на тестировании не предвидится.