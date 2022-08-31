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Обновление под номером 1.4.1 для Automobilista 2 приносит много нововведений, в том числе переработанную физику, новые автомобили и трассы. Покупатели дополнения Spa-Francorchamps смогут бесплатно обновить трассу до версии 2022 года, также бонусы появились и для простых игроков - три гоночные трассы будут доступны на протяжении нескольких месяцев, а после их введут в отдельное дополнение DLC Racin' USA Part 3.
Игроки смогут опробовать свои навыки вождения на трех новых лицензированных автомобилях: Mercedes AMG GT4, Mini Cooper 1965 и Ginetta G55 GT3. Также создатели ввели грузовик Vulkan Truck, однако его создали с помощью фантазии дизайнеров.
Были введены новые обвесы для существующих болидов, но самое главное это переработка физики, а заодно и системы повреждений: например, двигатель теперь может отказаться работать по различным причинам, от банального перегрева, до более серьезной утечки охлаждающей жидкости. Все проблемы касаются не только пользователя, но и автомобилей под управлением искусственного интеллекта. Теперь придется выбирать между двумя вариантами: безопасный, но медленный тип вождения, либо агрессивный, с возможностью сломать автомобиль прямо во время гонки. Создатели добавили настройку, которая позволяет облегчить игру и отключить новые сложности.