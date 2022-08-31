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В Hogwarts Legacy не будет микротранзакций
А так хотелось приобрести скины в одиночной игре.
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На Discord сервере игры Hogwarts Legacy, издатель вновь заявил, что будущая игра не имеет микротранзакций, и других планов по монетизации проекта. После официального релиза можно приобрести только один единственный предмет под названием Dark Arts Pack, что в принципе можно отнести к дополнению. Данный контент бесплатно получают покупатели Deluxe версии. По факту продажа такого контента является этаким улучшением со стандартной версии, до Deluxe. В таком решении нет ничего плохого, почти все современные игры без доната спасаются выпуском регулярных дополнений, или продают коллекционные издания.

Единственное про что молчит издатель Warner bros., так это цена артов, если покупать отдельно без делюкс издания. 

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на ПК и консолях PlayStation 5/4, Xbox Series/One. Также в будущем запланирован релиз на портативной консоли Nintendo Switch, однако дату не раскрыли.

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Тем временем создатели продолжают рассказывать подробности проекта, в том числе про привилегии для покупателей игры на PlayStation. Дело в том, что пользователи консоли от Sony получают отдельный сюжетный квест, который доступен только на данной платформе. Плохое решение, за которым последовало множество критики в адрес разработчиков от игроков на Xbox и ПК.

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#warner bros. #hogwarts legacy
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