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Несколько дней назад создатели Battlefield 2042 сообщили, что собираются вернуть в игру классы. Сказать, что сообщество было удивлено, это ничего не сказать. Но что поделать, монетизировать проект с помощью операторов не получилось, значит придется поработать ради фанатов, а не денег.
Менеджер студии наконец детально разобрал все изменения, которые придут в шутер после обновления третьего сезона зимой. Во-первых, уникальные "фишки" операторов останутся на месте, для каждого класса будет использован свой оператор, у которого собственно и возьмут навык. Каждый класс получит свое уникальное снаряжение: инженерам выдадут приспособления для ремонта техники, а медикам — медикаменты для лечения союзников.
У каждого класса имеется предмет, который нельзя использовать: например штурмовик лишен гранаты ЕМР-5, в то же время все остальные классы могут взять в комплект такой тип гранаты. На один класс будет по одному ограничению на предмет, что несколько уравнивает дисбаланс.
Игрок вправе выбирать любое оружие, несмотря на класс. В этом плане ограничений не планируется, что уже отличает проект от прошлых частей шутера. Это в принципе и есть самое большое отличие в плане классов.
Однако все масштабные изменения придут только с 3-м сезоном, релиз второго намечен на 30 августа.