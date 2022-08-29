Все старое, но оно считается новым.

реклама

Несколько дней назад создатели Battlefield 2042 сообщили, что собираются вернуть в игру классы. Сказать, что сообщество было удивлено, это ничего не сказать. Но что поделать, монетизировать проект с помощью операторов не получилось, значит придется поработать ради фанатов, а не денег.

Менеджер студии наконец детально разобрал все изменения, которые придут в шутер после обновления третьего сезона зимой. Во-первых, уникальные "фишки" операторов останутся на месте, для каждого класса будет использован свой оператор, у которого собственно и возьмут навык. Каждый класс получит свое уникальное снаряжение: инженерам выдадут приспособления для ремонта техники, а медикам — медикаменты для лечения союзников.

У каждого класса имеется предмет, который нельзя использовать: например штурмовик лишен гранаты ЕМР-5, в то же время все остальные классы могут взять в комплект такой тип гранаты. На один класс будет по одному ограничению на предмет, что несколько уравнивает дисбаланс.

Игрок вправе выбирать любое оружие, несмотря на класс. В этом плане ограничений не планируется, что уже отличает проект от прошлых частей шутера. Это в принципе и есть самое большое отличие в плане классов.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Однако все масштабные изменения придут только с 3-м сезоном, релиз второго намечен на 30 августа.