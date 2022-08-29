Дебют на мобильных устройствах удался.

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Hot Lap League впервые вышла на мобильные устройства в апреле текущего года, однако успех не заставил себя ждать, и проект уже выходит на ПК в Steam. Проект несколько похож на TrackMania и Hot Wheels, те же машинки, те же маленькие треки. В принципе благодаря такой стилистике проект и смог завоевать сердца мобильных геймеров, в Google Play проект имеет 10 тысяч скачиваний, и это при цене около 150 рублей. Цена для ПК кстати осталась такой же маленькой — всего 237 рублей по скидке.

Hot Lap предлагает прокатиться на сотне уникальных треков используя десятки различных автомобилей. Имеется онлайн соревновательный режим, часто обновляемый глобальный рейтинг, настройка внешнего вида автомобиля, и даже соревнования, где можно побороться за лидерство в мировом топе.

Проект совершенно не требователен к системе, так как изначально разрабатывался под мобильные устройства, по словам создателей необходимо иметь видеокарту Geforce 500 серии и процессор I5 4 поколения. К слову, в реальных тестах требования несколько ниже, чем указывают создатели.

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Тайтл имеет полный перевод на русский язык, а разработчики продолжают активно радовать сообщество контентными обновлениями.