В принципе сомневаться не приходилось.

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Мероприятие Destiny 2 Showcase раскрыло свет на слухи по поводу будущей коллаборации шутера с королевской битвой Fortnite, как оказалось, все это чистейшая правда. Fortnite и Destiny обменяются косметикой. Ранее коллаборации действовали только в одну сторону, обычно косметика вводилась только в Fortnite, потому новый кроссовер стал немного особенным.

Начиная с сегодняшнего дня можно приобрести три скина для командира Завалы, Икоры Рей и экзо-незнакомца. Данные персонажи также получили уникальные предметы. В качестве кирок выступают длинные мечи в стиле Destiny. Украшения на спину и планеры будут соответствовать характеру героев: у Икоры Рей например будет украшение на спину в виде призрака. Если кратко, то это отличный кроссовер для фанатов обоих проектов.

На этой неделе создатели Destiny 2 пообещали ввести косметику из королевской битвы, точная дата релиза пока не уточняется. Ранее уже было опубликовано изображение, оно показывает общий вид и стилистику косметики.

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В ближайшие месяцы игроки Fortnite могут ожидать еще несколько коллабораций: Eminem и Dragon Ball. Были даже упоминания косметики связанной со вселенной Властелина колец, в ближайшее время разработчики могут рассказать об этом подробнее.