А почему собственно и нет? Стиль подходит, значит решено.

реклама

Количество коллабораций в Fortnite за все время жизни проекта просто не исчисляемо, а за этот месяц было анонсировано как минимум три кроссовера: Eminem, Dragon Ball, и теперь Destiny 2. И королевская битва, и Destiny является игрой-сервисом, так что новая косметика появится в обоих проектах. Конечно, Epic Games выпускает куда больше скинов, но Destiny собираются поддерживать еще несколько лет.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Инсайдер GinsorKR смог найти несколько скинов в стиле Fortnite в файлах шутера. Вы только посмотрите, насколько они хорошо проработаны, и как хорошо выглядят — я бы взял парочку в коллекцию. Неясно каким образом будут добавлять данные доспехи, может быть, это будет частью набора с косметикой, а может "имбовым" снаряжением в награду за испытание. Ходят слухи, что королевская битва не останется в стороне и получит контент из шутера, хотя никакой конкретики на этот счет нет. Пока непонятно, насколько крупной будет коллаборация, тем не менее, один лишь факт такого сотрудничества предлагает задуматься. Обычно коллаборация действует в одну сторону, например в игру добавляют косметику из одноименного фильма, и тем самым рекламируется кинолента. Тут все иначе — контент получают две игры одновременно. Однако это только слова инсайдера, ждем официальных подтверждений со стороны любой студии.