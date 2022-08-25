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Grid Legends добавят в каталог Game Pass на день знаний
Не прошло и года после выпуска игры.
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Пока провальный Battlefield 2042 все еще продается ценою в несколько тысяч рублей, компания Electronic Arts решает добавить в каталог подписки EA Play гоночную игру Grid Legends. Как вы поняли, заодно проект попадает и в Ultimate версию подписки Game Pass. Разработчики собираются это сделать на день знаний, 1 сентября.

Microsoft до сих пор не опубликовала список приложений входящих в Game Pass в сентябре. Официальный список будет опубликован ближе к концу месяца.

Но да дел с Grid Legends это не меняет. Напомню, что гоночная игра была выпущена в феврале текущего года, однако у нее совсем не получилось завоевать сердца пользователей. На данный момент ежедневный онлайн составляет около сотни человек в Steam, с момента запуска онлайн не дошел до отметки в тысячу человек (с консолями примерно столько игроков и выходит). Очевидно, что такое положение дел совершенно не нравится компании, и EA постарается дать вторую жизнь тайтлу с помощью ввода его в подписку.

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Все нововведения в виде сюжетного режима, мультиплеера на 22 игроков, и более 100 автомобилей не помогли проекту стать популярным. Онлайн можно сравнить с другими, более старыми частями GRID:

  1. У первой части онлайн составляет около 70 человек.
  2. В GRID 2 играют примерно 80 человек.
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