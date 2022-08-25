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Новая часть шутера Battlefield находится в активной разработке
Ошибки Battlefield 2042 наверное чему-то научили, по крайней мере надеемся на это.
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Несмотря на крупный провал Battlefield 2042, разработчики не опускают руки. Студия бросила все силы на разработку следующей части, а пилить сезонные обновления с контентом осталось совсем мало разработчиков — вот вам и ответ, почему 2042 страдает от дефицита контента. Electronic Arts понимает, что шанс восстановить былую славу шутера есть, и не маленький, так что уже сейчас по словам инсайдера Тома Хендерсона, шутер находится в активной разработке.

Самое сложное в создании Battlefield - выбрать правильный сеттинг. Разработчики остановились на недалеком будущем. Также запланировано создать полноценную сюжетную кампанию. У студии нет жестких рамок, так что создатели могут с легкостью добавлять интересные функции. Многие элементы будущего шутера сейчас обсуждаются между двумя студиями: DICE и Respawn Entertainment. Да, Electronic Arts привлекла к работе Respawn, при чем главную роль в разработке принимает именно Respawn. Я думаю несложно догадаться почему: Apex Legends, Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order - все это было создано сотрудниками Respawn, и каждый из этих проектов популярен по сей день.

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Разработчики вполне могут перезагрузить серию, как это сделали создатели Call of Duty. В будущем мы можем увидеть сеттинг второй мировой, а то и вовсе вьетнамской войны.

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#electronic arts #dice #battlefield 2042 #battlefield
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