Звёзды спорта имеют право опробовать игру раньше ЗБТ.

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Часто разработчики Call of Duty дают поиграть в шутер известным людям до релиза, такая же история повторяется с Modern Warfare 2. В этот раз такое приглашение получили баскетболисты NBA. Создатели на протяжении всего 2022 года приглашали разных звёзд протестировать проект, например в апреле некоторые участники NFL были приглашены на показ шутера. В начале августа некоторая часть участников NFL смогла получить доступ к мультиплееру, тогда в сети появились первые фотографии игрового меню и режима DMZ (Tarkov). Теперь такую возможность получают спортсмены НБА, среди них Пол Джордж, игрок Лос-Анджелес Клипперс. К сожалению, но выложить фотографию игрового процесса не получилось, по всей видимости компания серьезнее отнеслась к этому вопросу, после последней утечки.

Напомню, что 15 сентября Activision планирует представить мультиплеер и Warzone 2, все это пройдет в рамках Call of Duty Next. Спустя несколько дней начнется бета-тестирование, вначале для пользователей PlayStation, а потом доберется до остальных платформ.

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Modern Warfare 2 выйдет 28 октября, однако оформив предварительный заказ начать прохождение сюжетной кампании можно уже 20 октября. А пока создатели продолжают публиковать тизеры, короткие ролики и фотографии будущих локаций.